Спецпредставник ОБСЄ по Україні покинув свій пост - ЗМІ

Німецький відставний дипломат Вольфганг Ішингер, призначений посередником Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) по Україні, більше не буде виконувати цю роль.

Про це пише російське видання "Комерсант" з посиланням на Роланда Блесса - представника секретаріату голови ОБСЄ, президента Швейцарії Дідьє Буркхальтера.

За його словами, мандат Ішингера від початку обмежувався 25 травня, а продовжити його він не зміг через свою зайнятість. Кандидатура нового посередника ОБСЄ ще не визначена.

Читайте такожЗатримані бойовиками в Луганській області члени місії ОБСЄ вийшли на зв'язок - ЗМІ

У минулому авторитетний німецький дипломат, який нині є головою Мюнхенській конференції з безпеки, Вольфганг Ішингер був на початку травня призначений переговірником від ОБСЄ щодо налагодження діалогу між українськими сторонами. Його головним завданням була організація серії круглих столів в рамках національного діалогу між представниками київської влади та їх опонентами на Сході країни.

Читайте такожУкраїна ратифікувала меморандум про розміщення спеціальної місії ОБСЄ

Всього за участю Вольфганга Ішингера пройшло три круглих столи - у Києві, Харкові та Миколаєві.