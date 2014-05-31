В НАТО засудили «очевидну і неспростовну» агресію Росії проти України

Парламентська асамблея Північноатлантичного союзу висловила у п’ятницю тверду підтримку боротьбі українського народу на захист незалежності його держави і засудила дії Росії, спрямовані на дестабілізацію України за допомогою актів «очевидної і неспростовної» агресії, повідомляє Радіо Свобода.

Законодавці з країн-членів НАТО також підтвердили голосуванням ухвалене після захоплення Росією українського Криму відкликання асоційованого членства в цій асамблеї парламенту Росії. Як сказав голова асамблеї Г’ю Бейлі, «наша віра в партнерство (з Росією) була зраджена», і «ми не можемо вести справи, як звично, з парламентарями з країни-партнера НАТО – Росії, які проголосували за використання воєнної сили проти іншого партнера НАТО – України».

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У декларації, яку Парламентська асамблея НАТО ухвалила в перебігу своєї весняної сесії у столиці Литви Вільнюсі, міститься заклик до урядів країн-членів НАТО вжити твердіших санкцій проти російських посадовців і установ чи компаній, причетних до дестабілізації України. Асамблея також закликала посилити підтримку України, яка прагне збудувати міцну демократичну державу.

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Генеральний секретар НАТО Андерс Фоґ Расмуссен, виступаючи на відкритті сесії, заявив, що дії Росії дали «неприємне, але недвозначне пояснення» тому, що НАТО потребує зберігати сильну обороноздатність і змінити давню тенденцію зменшувати витрати на військові потреби.

Він наголосив, що союз НАТО твердо відданий принципові захисту будь-якої країни-члена і здатний захистити їх від будь-якої загрози.

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Серед таких важливих для НАТО тем, як Сирія чи Афганістан, Україна цього разу все ж обійняла у п’ятницю головне місце, повідомила прес-служба Парламентської асамблеї НАТО. Зокрема, секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Парубій закликав створити єдиний фронт, щоб змусити Росію припинити агресію проти України. Інакше, застеріг він, Росія стане загрозою «не тільки Європі, а й усьому цивілізованому світові».

На початку триденної сесії, що почалася у п’ятницю, голова Парламентської сесії НАТО Г’ю Бейлі заявляв, що парламентарі з країн НАТО наголосять на підтримці територіальної цілісності України, засудять незаконну анексію Росією українського Криму, а також запевнять у підтримці країни-партнери НАТО Грузію й Молдову і наголосять на відданості НАТО принципові колективної оборони.

Парламентарі також обговорять підготовку до наступного саміту НАТО, що має відбутися у вересні в Уельсі у Великій Британії. На цьому саміті однією з головних тем знову будуть дії Росії в Україні і важливість статті 5 угоди про створення НАТО, яка визначає принцип колективної оборони.

Парламентську асамблею НАТО складають представники національних парламентів 28 країн-членів, а також, із дещо обмеженими повноваженнями, представники парламентів 14 країн-партнерів (тепер, без Росії, вже 13), Європейського парламенту і ще кількох міжпарламентських об’єднань, таких, як Парламентська асамблея Ради Європи чи Парламентська асамблея Організації з безпеки і співпраці в Європі. Парламентська асамблея НАТО не уповноважена ухвалювати обов’язкові до виконання рішення, але є дорадчим міжпарламентським органом, до ухвал якого керівні і виконавчі органи НАТО дослухаються.

