За останню добу госпіталізовано п'ятьох донеччан з вогнепальними пораненнями

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Донецькій області, черговою жертвою став учора 47-річний чоловік, який отримав наскрізне вогнепальне поранення плеча і був доставлений до лікарні Куйбишевського району. Проводиться перевірка.

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Сьогодні близько 08.30 в селищі Октябрському в результаті вибуху снаряда отримала осколкові поранення ока і передньої черевної стінки 53-річна місцева мешканка, яка йшла на ринок. На місце події направлена слідчо-оперативна група Куйбишевського райвідділу міліції. Проводиться перевірка.

У Київському районі вчора близько 10.00 біля палацу культури «Юність» невідомий з невстановленої зброї поранив підприємця і заволодів його автомобілем. За попередніми даними, стріляли з травматичної зброї. Співробітниками Київського райвідділу міліції автомобіль потерпілого був виявлений в технічно справному стані і повернутий власникові. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров`я потерпілого) Кримінального кодексу України .

У Калінінський райвідділ міліції сьогодні близько 02.00 з лікарні надійшло повідомлення про надання допомоги двом молодим людям, 24-х і 29-ти років, які були госпіталізовані з вогнепальними пораненнями в живіт. Встановлено, що тілесні ушкодження були ними отримані під час конфлікту з 31-річним донеччанином, якого вони побили, заподіявши йому закриту черепно-мозкову травму, множинні забої тіла та інші травми, з якими він госпіталізований в лікувальний заклад. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.