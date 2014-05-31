У Криму зник ще один проукраїнський активіст

Про це повідомила дружина зниклого.

За словами дівчини, в останні дні її чоловік займався пошуками зниклого Тимура Шаймарданова, з яким він був знайомий, передає Крым.Реалии.

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«Вони познайомилися з Тимуром навесні, коли в Криму почалися всі ці події. Він був активістом, разом з хлопцями, вони чергували під українськими військовими частинами, возили їм продукти та сигарети », - розповідає дружина Ленара.

За словами дружини зниклого, Сейран ввечері повинен був зустрітися з родичами Тимура, щоб розповісти їм, як йдуть пошуки. Після зустрічі з ними, через кілька хвилин, зв'язок з Сейраном обірвалася, і ніхто не бачив, як і куди пропав чоловік.

«Такого ніколи не було, щоб чоловік не повернувся. З учорашнього вечора у нього відключений телефон. Я знала, куди він йшов і до кого. Зустріч повинна була тривати кілька хвилин - це було недалеко від нашого будинку, на перехресті біля селища Строганівка і вулиці Луговій».

За словами родичів Тимура Шаймарданова, ввечері близько 20:00 вони зустрілися з Сейраном, поговорили про хід пошукових робіт і, через деякий час, поїхали.

«Ми з ним зустрілися, поговорили. Зустріч тривала буквально декілька хвилин, і ми поїхали додому. Через 20 хвилин, нам зателефонувала дружина Сейрана і сказала, що він до цих пір не повернувся із зустрічі, і з ним немає зв'язку. Після цього і до цих пір на зв'язок він не виходив», - повідомив один з близьких родичів Тимура, який побажав не називати свого імені.

Нагадаємо, на початку тижня пропали відразу два проукраїнських активіста - Леонід Корж і Тимур Шаймарданов. Обидва вийшли з будинку по особистим справам і досі не повернулися. Їх зникнення родичі і друзі пов'язують з активною проукраїнською позицією, а також з тим, що вони виступали проти анексії Криму.