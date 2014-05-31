Через указ Путіна в сімферопольських магазинах з полиць змітають все підряд

Нагадаємо, згідно з указом президента Росії Володимира Путіна, з 1 червня на території анексованого Криму припиняється обіг української валюти - гривні. У зв'язку з цим у кас шикуються величезні черги бажаючих отоваритися на гривні. Одну з таких можна побачити в сімферопольському супермаркеті Fozzy, передає кореспондент Крым.Реалий.

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За словами очевидців, люди скуповують буквально все, починаючи від предметів особистої гігієни і закінчуючи товарами народного споживання.

«Нам видали аванс гривнями. Ми працюємо на приватному підприємстві, тепер всім колективом пішли витрачати ці гроші, тому що завтра (1 червня. - Ред.) вже ніхто ці гривні не візьме у нас», - скаржиться мешканка Сімферополя Марія Сторожилова.

Примітно, що затримка з обслуговуванням на касах пов'язана не тільки з напливом відвідувачів, але і з тим, що касири повинні видати людям здачу російськими рублями, але дрібних у них для цього немає.

За словами одного з покупців, продавці витрачають до 15-ти хвилин на те, щоб видати здачу російськими грошима, оскільки дрібних у них дуже мало, в основному - тільки рублі найдрібнішим номіналом в 50 рублів, що в перерахунку на гривні становить близько 17 гривень.