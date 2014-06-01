На Майдані вводять "сухий закон" і вимагають від Кабміну звіт за перші 100 днів роботи

У наметовому містечку на Майдані Незалежності в Києві знову вводять ”сухий закон” - намети перевірятимуть увечері та вранці.

Про це під час Народного віча заявив сотник 4-ї (козацької) сотні Майдану Микола Бондар.

Також, за його словами, на територію не пускатимуть нетверезих і хочуть заборонити продаж спиртного в торгових точках на Майдані.

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Ще майданівці хочуть заборонити перебувати в центрі столиці біля Монументу Незалежності України аніматорам, які пропонують перехожим сфотографуватися з ростовими ляльками чи птахами. Пояснюють свої дії тим, що гріх розважатися на тому місці, де вбивали людей.

Крім того, Майдан вимагає заслухати наступної неділі, 8 червня, звіт уряду за перші 100 днів роботи.

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Нагадаємо, ”сухий закон” ввели на Майдані, ще на початку масових протестів у центрі столиці. А вже після кривавих подій наприкінці лютого та втечі з України екс-президента Віктора Януковича дисципліну на Майдані перестали контролювати. Тож тих, хто зостався там у наметах, а також перехожих можна було бачити п`яними на Майдані. Багато людей скаржилися, що на місці розстрілу мітингувальників вештаються чоловіки ”під мухою”.