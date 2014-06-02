В Луганську понад 400 бойовиків атакують базу прикордонників, снайпери стріляють з вікон будинків

Близько 00.30 до управління Луганського ПЗ під’їхало біля 100 озброєних осіб, які розосередилися по периметру загону. Перша атака із застосуванням автоматів та підствольних гранатометів розпочалася біля 4 години та тривала близько 40 хвилин, передає ДПСУ.

Прикордонники її успішно відбіли. Передислокувавшись, нападники знову розпочали атакувати. Цього разу із позицій, обладнаних у вікнах багатоповерхівки, по прикордонникам прицільний вогонь вели снайпера.

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Друга і третя хвилі атаки також були відбиті. На території загону виникли осередкові пожежі. Серед прикордонників є поранені.

Терористи продовжують стягувати сили та озброєння до управління загону.

Станом на 7.00 їх вже близько 400 осіб. І озброєння помічені міномети та ДШК. За наявною інформацією, терористи заблокували мешканців будинку, що знаходиться поруч із частиною, та ведуть вогонь із вікон квартир мирних жителів, що унеможливлює для прикордонників ведення прицільного вогню.

На жаль, допомога від Збройних сил та інших правоохоронних органів відсутня.