Ядерний потенціал Росії залежить від України - ЗМІ

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

Однією з таких ракет-носіїв є "Воєвода". Це міжконтинентальна балістична ракета наземного базування. Вона єдина здатна подолати протиракетну оборону США. 83% російських боєголовок переносять саме ці ракети-носії. Але "Воєвода" виготовлена в Україні.

Сам носій, система бойових блоків індивідуального наведення, а їх 10 у кожній ракеті, а також система управління - українські. Розробником ядерного щита Росії є Дніпропетровське КБ "Південне". А виготовлені "Воєводи" на Дніпропетровському "Південмаші".

Читайте такожРосія вирішила списати всі невдалі пуски Протона на саботажСупернадійну систему наведення, яка здатна працювати навіть в умовах ядерних вибухів і стоїть на озброєнні Росії, створив харківський "Хартрон".

Ще одну ракету, яку на Заході називають "Сатана", теж розробили в Україні. Її запускають складним мінометним стартом.

Вся ця страшна і потужна зброя, якою Кремль останнім часом погрожує світові, виготовлена в період 70-х та 80-х років і потребує постійного технічного обслуговування. За "Воєводами" донедавна доглядали фахівці КБ "Південне" і заводу "Південмаш". Тільки завдяки цьому ракети, чий термін придатності сплив десятиліття тому, досі в робочому стані.

Але якщо українські фахівці припинять їх обслуговувати, Росія втратить свій ядерний арсенал. Ракети в кращому разі не полетять.