Бойовики вимагають від двох донецьких газет «правильно» висвітлювати події та більше писати про «ДНР»

Представники самопроголошеної «Донецької народної республіки» вимагають від головних редакторів газети «Донбасс» Олександра Брижа і газети «Вечерний Донецк» Леоніда Лапи зміни редакційної політики.

Про це УНІАН розповів журналіст газети «Донбасс» Андрій Кривцун, який брав участь у переговорах.

За його словами, Бриж і Лапа разом з ним і з озброєними людьми приїхали до будівлі Донецької облдержадміністрації, в якій на 11 поверсі зустрілися з представником самопроголошеної «ДНР», який займається питаннями преси.

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Кривцун визнав, що на головних редакторів газет чинили серйозний психологічний тиск, оскільки сепаратисти були озброєні, але сама бесіда пройшла спокійно.

Сепаратисти висловили головредам невдоволеність з приводу того, що з їхньої точки зору, в газетах неправильно відображаються події, що відбуваються зараз у регіоні, недостатньо висвітлюється діяльність «ДНР».

Представники «ДНР» вимагали змінити редакційну політику газет.

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За словами журналістів газет «Донбасс» і «Вечерний Донецк», ніхто з них не задається питанням, що буде в разі непокори сепаратистам, тому що вони серйозно побоюються за своє життя.

Журналісти також повідомили, що сьогодні в газетах пройдуть збори в трудових колективах, на яких буде вирішено питання про подальше існування газет.

«Або ми закриємо газети, або щось вирішуватимемо з урахуванням ситуації», - кажуть журналісти.

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Вони також зазначили, що головним редакторам газет нібито вказали, якщо редакційна політика не буде змінена, то знайдуться люди, які це зроблять.

Як відомо, сьогодні вдень озброєні представники самопроголошеної "ДНР" прийшли в редакції газет «Донбасс» і «Вечерний Донецк» і вивезли звідти головних редакторів. Пізніше, після бесіди в "ДНР" головредів було відпущено.