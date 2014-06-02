У Луганську прикордонники понад 14 годин відбивають атаки терористів, є поранені

У Луганську прикордонники вже понад 14 годин відбивають атаки терористів. Наразі поранень зазнали 8 охоронців кордону.

Про це повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України.

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Як зазначається повідомленні, «в районі Луганського прикордонного загону спостерігається затишшя. Однак говорити про те, що збройне протистояння припинилося ще зарано. Терористи залишаються на своїх позиціях».

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Під час гуманітарного перемир’я, яке тривало близько 30 хвилин до 13.30, з території прикордонного підрозділу вивезли частину поранених.

Від місця збройного зіткнення також були вивезені поранені та вбиті бойовики.