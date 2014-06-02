Газета "Донбас" призупинила свою діяльність через незаконні вимоги бойовиків

Про це УНІАН повідомили журналісти газети «Донбасс».

За їхніми словами, сьогодні головний редактор газети Олександр Бриж зібрав загальну нараду трудового колективу і поставив перед фактом, що через вимоги самопроголошеної «Донецької народної республіки» змінити редакційну політику в газеті журналістський колектив газети відправлено у безоплатну відпустку.Читайте такожБойовики вимагають від двох донецьких газет «правильно» висвітлювати події та більше писати про «ДНР»

За словами журналістів, головний редактор аргументував своє рішення тим, що якщо вони виконуватимуть умови, висунуті сепаратистами, журналісти порушуватимуть закон України, тому колектив було розпущено.

Журналісти також повідомили, що останній номер газети замість 16 шпальт вийшов на 8 шпальтах і в останньому номері газети всі читачі попереджені, що поки що газета виходити не буде.Читайте такожУ Донецьку терористи відпустили редактора газети «Донбас» - журналісти газети

Журналісти газети «Донбасс» повідомили, що аналогічна ситуація склалася і в газеті «Вечерний Донецк», колектив якої теж відправлено у безоплатну відпустку.