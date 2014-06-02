В результаті вибуху у будівлі Луганської ОДА загинули 7 осіб, 8 - госпіталізовано
21:44, 02 червня 2014Політика
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В результаті вибуху в Луганській обласній державній адміністрації загинули сім осіб.
В результаті вибуху в будівлі Луганської ОДА загинули 7 осіб, 8 - госпіталізовані / Радіо Свобода
Про це повідомляє "CXID.info" з посиланням на директора департаменту охорони здоров'я Луганської ОДА Павла Малюка.Читайте такожРечник АТО: Луганську ОДА підірвали зсередини
"Стан - важкий. Багато постраждалих з осколковими пораненнями", - наголошується в повідомленні.
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