Віце-президент США Байден приїде на інавгурацію Порошенка
23:45, 02 червня 2014Політика
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Віце-президент США Джо Байден приїде на інавгурацію президента Петра Порошенка.
Байден відвідає інавгурацію Порошенка / УНІАН
Про це в своєму твіттері написав колишній посол США у Москві Майкл МакФол.
Він уточнив, що на інавгурації президента Януковича уряд США представляв чиновник нижчого рангу - радник президента США з питань безпеки Джеймс Джонс.
Нагадаємо, син віце-президента США Байдена працюватиме в українській нафтогазовидобувній компанії.
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