Віце-президент США Байден приїде на інавгурацію Порошенка

Про це в своєму твіттері написав колишній посол США у Москві Майкл МакФол.

Він уточнив, що на інавгурації президента Януковича уряд США представляв чиновник нижчого рангу - радник президента США з питань безпеки Джеймс Джонс.

Нагадаємо, син віце-президента США Байдена працюватиме в українській нафтогазовидобувній компанії.