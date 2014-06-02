Віце-президент США Байден приїде на інавгурацію Порошенка

23:45, 02 червня 2014
Політика
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Віце-президент США Джо Байден приїде на інавгурацію президента Петра Порошенка.

Байден відвідає інавгурацію Порошенка / УНІАН

Про це в своєму твіттері написав колишній посол США у Москві Майкл МакФол.

Він уточнив, що на інавгурації президента Януковича уряд США представляв чиновник нижчого рангу - радник президента США з питань безпеки Джеймс Джонс.

Нагадаємо, син віце-президента США Байдена працюватиме в українській нафтогазовидобувній компанії.

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