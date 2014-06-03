Терористи готують прорив через кордон - комбат

Такою інформацією володіє заступник командира батальйону "Азов" МВС Ярослав Гончар, про що він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні можливий прорив кордону на ділянці Дяково-Дмитрівка. За попередніми даними, групування з 800 терористів зосереджена в Куйбишеве (РФ). Це колона з 20 Камазів. Група сепаратистів для забезпечення прориву формується в Сніжному", - повідомив він.

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Як нагадує "Сегодня", озброєні бойовики почали штурм Луганського прикордонного загону в ніч на понеділок. Близько 00.30 до управління прикордонного загону прибуло близько 100 озброєних осіб, перша атака із застосуванням автоматів і підствольних гранатометів почалася близько 4.00. Пізніше кількість озброєних осіб збільшилася, щонайменше, до 500 осіб.

Вдень прикордонники Луганського прикордонного загону домовилися з бойовиками про 20-хвилинне перемир'я для евакуації поранених. В ході бою з озброєними бойовиками поранення отримали 7 співробітників прикордонного відомства, 4 прикордонників були важко поранені. Є інформація, що з боку бойовиків - 5 убитих і 8 поранених.