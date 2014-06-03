ПР розвалюється на очах, Царьова готуються заарештувати: засідання ВР онлайн

Сьогодні Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Олега Царьова і призначила дату і місце інавгурації президента.

Як передає кореспондент УНІАН, першим питанням парламент сьогодні заслухає інформацію ЦВК про результати виборів президента.

Також передбачається заслухати доповідь прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка щодо енергетичної безпеки України та фінансово-економічної політики уряду.

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Крім того, ВР планує розглянути питання про надання згоди на затримання та обрання стосовно Царьова запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Серед інших питань, зокрема, депутати розглянуть законопроект “Про Державне бюро розслідувань України”.