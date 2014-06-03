ВР призначила інавгурацію Порошенка на 7 червня

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 300 народних депутатів із 347, зареєстрованих в сесійній залі.

Читайте також“Урядовий кур`єр” і “Голос України” оголосили Порошенка президентомПостановою передбачається провести 7 червня о 10.00 у сесійній залі Верховної Ради урочисте засідання парламенту, присвячене складанню присяги народові новообраним президентом України.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня ЦВК оголосила Петра Порошенка обраним президентом України на дострокових виборах 25 травня.

Він став п`ятим президентом України в сучасній історії та першим, котрий виграв вибори вже у першому турі.