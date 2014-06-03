Донецьк через терористів залишили 15 тисяч осіб

Про це Донецький міський голова Олександр Лук'янченко сказав сьогодні на прес-конференції, - передає кореспондент "ОстроВа".

"Кажуть, що багато там виїжджають. Виїхало, може бути, менше 10 тисяч чоловік. Або ж 10-15 тисяч", - сказав він.

Читайте такожБойовики вимагають від двох донецьких газет «правильно» висвітлюватимуть події та більше писати про «ДНР»При цьому, за словами мера, тільки школярів з 1 по 8 клас, яких батьки вирішили залишити у пришкільних літніх таборах, 23 тисячі, а дитячі садки відвідують 24 тисячі дітей.

Він нагадав, що в місті 270 тисяч пенсіонерів, багато з яких в досить похилому віці й вже не можуть виїхати.

За словами Лук'янченка, евакуація мільйонного міста фактично неможлива.

"Для цього необхідна дуже серйозна підготовка і знати, куди проводити евакуацію", - сказав він.

"Ми робимо все, щоб уникнути ситуації, коли люди повинні будуть покинути житло", - підкреслив Лук'янченко.