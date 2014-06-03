Батальйон "Донбас" хоче взяти кордон "на замок": "Це наша земля, а не Луганда чи Донбабве"

Батальйон "Донбас" хоче взяти кордон "на замок".

Про це командир батальйону спецпризначення "Донбас" Національної гвардії України Семен Семенченко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Батальйон Донбас продовжує посилену бойову підготовку. Зі штату 460 осіб сформовано вже 300. Добровольці проходять жорсткий відбір. До кінця тижня батальйон буде сформований і почнеться набір патріотів для Луганської області", - пише Семенченко.

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"Пріоритетні завдання - кордон на замку, будь-які напади на прикордонні застави будуть припинятися швидко. Прикордонникам наша допомога дуже потрібна, особливо на тлі подій останніх днів", - відзначає він.

Також він додає, що друге завдання батальйону - боротьба проти угруповань терористів, які вже перебувають на території України.

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"Гуляти, як у себе вдома між містами вони не будуть. Це наша земля, а не Луганда або Донбабве. Добровольці які залишилися в Донецькій області, у взаємодії з прикордонниками і частинами АТО забезпечують порядок у південних і західних регіонах", - повідомляє Семенченко.