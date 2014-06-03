Батальйон "Донбас" хоче взяти кордон "на замок": "Це наша земля, а не Луганда чи Донбабве"
За словами Семенченка, також батальйон боротиметься проти угруповань терористів, які вже перебувають на території України.
Батальйон "Донбас" хоче взяти кордон "на замок".
Про це командир батальйону спецпризначення "Донбас" Національної гвардії України Семен Семенченко повідомив на своїй сторінці в Facebook.
"Батальйон Донбас продовжує посилену бойову підготовку. Зі штату 460 осіб сформовано вже 300. Добровольці проходять жорсткий відбір. До кінця тижня батальйон буде сформований і почнеться набір патріотів для Луганської області", - пише Семенченко.
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"Пріоритетні завдання - кордон на замку, будь-які напади на прикордонні застави будуть припинятися швидко. Прикордонникам наша допомога дуже потрібна, особливо на тлі подій останніх днів", - відзначає він.
Також він додає, що друге завдання батальйону - боротьба проти угруповань терористів, які вже перебувають на території України.
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"Гуляти, як у себе вдома між містами вони не будуть. Це наша земля, а не Луганда або Донбабве. Добровольці які залишилися в Донецькій області, у взаємодії з прикордонниками і частинами АТО забезпечують порядок у південних і західних регіонах", - повідомляє Семенченко.