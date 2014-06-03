НАТО закликає Росію повернути Крим Україні

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявляє, що Альянс продовжує вважати Крим частиною України, та закликає Росію повернути півострів Українській державі.

„Анексія Росією Криму є незаконною, ми її не визнаємо, продовжуємо вважати Крим частиною України і закликаємо Росію повернути Крим Україні”, - заявив він у вівторок в Брюсселі перед початком засідання Північноатлантичної Ради на рівні міністрів оборони країн-членів НАТО, передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі.

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Генсекретар НАТО впевнений, що правильний шлях до розв’язання української кризи – це дипломатичний шлях. „Перший і дуже важливий крок у цьому напряму для Росії – деексалювати ситуацію, перш за все, повністю відвести війська від українського кордону. Ми бачили ознаки початку такого відводу, але на українському кордоні ще залишаються десятки тисяч російських військових. Ці великі війська знаходяться там безпідставно”, - зазначив він.

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Також Расмуссен вважає за необхідне, щоб Росія „припинила підтримувати збройні угруповання на Сході Україні, які захоплюють державні приміщення, і, як ми бачили, також захопили заручниками спостерігачів ОБСЄ”. „Також частиною політичного рішення було б те, якщо б Росія виконувала свої міжнародні зобов’язання. Це – першочергові кроки, які необхідно здійснити, якщо ми хочемо знайти довгострокове вирішення кризи”, - наголосив генсекретар НАТО.

Нагадаємо, РФ у березні 2014 року, зневаживши всі міжнародні договори, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати обстановку на сході України, посилаючи туди озброєних терористів.