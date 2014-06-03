На інавгурацію Порошенка приїдуть глави держав і урядів 20 країн

На сьогодні свою участь в церемонії інавгурації новообраного президента України Петра Порошенка підтвердили глави держав та урядів 20 країн світу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

"Станом на сьогодні ми маємо підтвердження щодо участі в церемонії інавгурації вже близько від 20 іноземних глав держав та урядів, зокрема від віце-президента США Джозефа Байдена, президента Польщі Броніслава Коморовського, президента Литви Далі Грібаускайте, федерального президента Швейцарії, діючого голови ОБСЄ Дідьє Буркхалтера", - сказав він.

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Також, за словами Перебийноса, на церемонію запрошено федерального президента Німеччини Йоахіма Гаука, президента Грузії Георгія Маргвелашвілі, президента Молдови Ніколає Тімофті", - сказав Перебийніс.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня ЦВК оголосила Петра Порошенка обраним президентом України на дострокових виборах 25 травня.

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Він став п'ятим президентом України в сучасній історії та першим, котрий виграв вибори вже у першому турі.

Сьогодні, 3 червня, Верховна Рада ухвалила постанову про дату, час і місце проведення урочистого засідання парламенту, присвяченого складанню присяги українському народові новообраним президентом.

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Постановою передбачається провести 7 червня о 10.00 у сесійній залі Верховної Ради урочисте засідання парламенту, присвячене складанню присяги народові новообраним президентом України.