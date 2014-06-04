На території військової частини в Луганську прогриміли вибухи - ЗМІ

Пожежа виникла на території військової частини в Луганську, яку вже кілька годин намагаються взяти під контроль бойовики, передає кореспондент РІА Новини з місця подій.

"Тільки що на території частини відбулися кілька сильних вибухів, після чого з'явився дим і заграва від пожежі", - повідомив кореспондент.

Як повідомляв УНІАН, увечері третього червня, понад 300-т невідомих озброєних злочинців, оточили міліцейський полк патрульно-постової служби Національної гвардії України, яка дислокується в Луганську, і відкрили вогонь у бік правоохоронців.