Турчинов поїхав у відрядження на схід України - віце-спікер
Заступник голови Верховної Ради України Руслан Кошулинський повідомив, що в. о. президента України, голова ВР Олександр Турчинов знаходиться на сході України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання парламенту.
Кошулинський зазначив, що Турчинов здійснює відповідне відрядження, “враховуючи складну ситуацію, яка відбувається там”.
Нагадаємо, РФ у березні 2014 року, зневаживши всі міжнародні договори, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати обстановку на сході України, посилаючи туди озброєних терористів.
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