Турчинов поїхав у відрядження на схід України - віце-спікер

10:17, 04 червня 2014
Політика
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Заступник голови Верховної Ради України Руслан Кошулинський повідомив, що в. о. президента України, голова ВР Олександр Турчинов знаходиться на сході України.

Кошулинський каже, що Турчинов поїхав на схід / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання парламенту.

Кошулинський зазначив, що Турчинов здійснює відповідне відрядження, “враховуючи складну ситуацію, яка відбувається там”.

Нагадаємо, РФ у березні 2014 року, зневаживши всі міжнародні договори, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати обстановку на сході України, посилаючи туди озброєних терористів.

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