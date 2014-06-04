Турчинов поїхав у відрядження на схід України - віце-спікер

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання парламенту.

Кошулинський зазначив, що Турчинов здійснює відповідне відрядження, “враховуючи складну ситуацію, яка відбувається там”.

Нагадаємо, РФ у березні 2014 року, зневаживши всі міжнародні договори, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати обстановку на сході України, посилаючи туди озброєних терористів.

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3 червня Турчинов доручив секретарю РНБО України Андрію Парубію вивчити питання необхідності введення воєнного стану в Донецькій та Луганській областях, де проводиться АТО, для запобігання дальшому розвитку та припинення збройного конфлікту на території України.