Керрі похвалив українців за хоробрість та відданість свободі

Громадяни України багатомісячними протестами, котрі у лютому привели до зміни влади в країні, продемонстрували усьому світу приклад хоробрості та відданості до того, аби жити у вільній державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Варшаві заявив державний секретар США Джон Керрі під час зустрічі з переможцем президентських виборів в Україні Петром Порошенком.

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"Те, що сталося в Україні, є показовим та прекрасним прикладом для усього світу - хоробрості, рішучості та відданості до свободи", - сказав він.

Керрі також відзначив, що Порошенко здобув переконливу перемогу у позачергових президентських виборах 25 травня, котра, за його словами, без сумніву, дає йому мандат на те, аби "вести країну в нову еру".

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Порошенко у свою чергу подякував американському народу та владі за підтримку українців, запевнив про бажання розвивати співробітництво з США, а також з Європейським Союзом для демократичного розвитку Української держави.

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Він також висловив впевненість, що українцям вдасться збудувати справжню демократичну країну.