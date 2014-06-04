Луганських прикордонників, які кілька днів поспіль відбивали атаки терористів, передислокували
У Держприкордонслужбі наголошують, що таким чином не лише врятовано життя прикордонників, але й збережено систему управління та керування охороною державного кордону в Луганській області.
Луганський прикордонний загін, який кілька днів атакували бойовики, передислоковано.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.
«У зв’язку з ситуацією, яка склалася в результаті тривалих атак великих угруповань добре озброєних бойовиків та неможливістю в подальшому виконувати управлінські функції з місць постійної дислокації, управління Луганського загону та відділ прикордонної служби «Станично-Луганське» передислоковано в більш безпечні місця для виконання завдань з організації охорони державного кордону», - йдеться в повідомленні.
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Як повідомили у відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України, «силами Держприкордонслужби України була розроблена та сьогодні вночі проведена спеціальна операція, в результаті якої вдалося без втрат вивести особовий склад Луганського прикордонного загону на безпечні позиції».
У відомстві підкреслили, що «тим самим було не лише врятовано життя прикордонників, які майже 2 доби перебували в оточенні терористів, але й збережено систему управління та керування охороною державного кордону в Луганській області».
Як повідомляв УНІАН, з понеділка, 2 червня, бойовики штурмували і намагалися взяти під контроль управління Луганського прикордонного загону.