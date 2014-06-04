У Росії пояснили причини популярності "путінського режиму"

Рейтинг президента РФ Володимира Путіна підвищується в очах росіян у період воєн із сусідніми країнами, його популярність на тлі російсько-українського конфлікту збільшилася до 83%.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження російського "Левада-центру", результати якого має УНІАН.

Так, з початку року рейтинг Путіна збільшився на 18%. Вищим він був тільки в 2008 році, під час війни з Грузією - 87%.

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Директор «Левада-центру» Лев Гудков зазначає, що різке зростання популярності Путіна серед росіян припадає саме на війни.

"Всі піки характерні для такої ось мілітаристської, войовничої риторики, патріотичного підйому. Якщо подивитися на всю історію ставлення до Путіна, то перший такий підйом був під час другої чеченської війни, під час вибухів будинків у Москві. Тоді всі показники фактично за два місяці просто злетіли", - зазначив Гудков.

На його думку, вже тоді були апробовані ті прийоми провокації насильства, риторика негативної мобілізації і виправдання застосування військової сили Росією для захисту "своїх" ("фашистський режим Саакашвілі", "геноцид", змова проти Росії, загроза розширення НАТО та ін.), які повною мірою використовуються в нинішній війні з Україною.

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"Але практично відразу ж після цього, вже восени того ж року, вибухнула фінансово-економічна криза, і рейтинг Путіна поповз вниз", - зазначає Гудков.

Рейтинг Путіна (схвалення його діяльності або довіра до нього) падав до грудня 2013 року і зупинився перед Новим роком. Потім, уточнює керівник «Левада-центру», почалася пропагандистська кампанія, пов'язана з Олімпіадою.

"Патріотичні заходи, телевізійні захоплення з приводу сочинських спектаклів, надривна ейфорія з приводу наших перемог. Це був тимчасовий успіх влади, після нього повинно було б знову початися зниження рейтингу, але Майдан або, точніше, російська реакція на вигнання Януковича зламала тренд масових настроїв", - пояснив Гудков.

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За його словами, українські події, точніше, украй агресивна і «тотальна пропагандистська кампанія проти української демократії, яка скинула корумпований режим Януковича, підтримуваний Москвою; дискредитація прагнень значної частини українського суспільства до інтеграції з Європою, пропаганда мовою війни, мобілізаційна риторика боротьби з "бандерівцями", з "українським фашизмом" різко змінили ставлення росіян до влади».

"Влада, яка до цього сприймалася як корумпована, егоїстична, некомпетентна, мафіозна, повелася відповідно до колишніх, ще радянських стандартів брежнєвської "супердержави": повернула Крим, продемонструвала всьому світу свій своєрідний характер, різко підвищивши тим самим свій символічний статус в очах росіян", - каже Гудков.

Він переконаний, що схвалення цих дій радикально посилило підтримку путінського режиму, повернуло йому повноту легітимності. "Ефектом пропаганди телебачення стало практично зникнення відмінностей у підтримці влади серед різних соціальних груп", - наголошує керівник «Левада-центру».

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При цьому, на думку соціолога, хвиля патріотичних переживань і кримської ейфорії спаде найближчими місяцями, але наслідки цієї політики відчуватимуться впродовж десятиліть - як і наслідки чеченської війни.

"У серйознішому і довготривалому плані ми маємо справу з незавершеним процесом краху радянської системи і нездатністю переробити і подолати радянське тоталітарне минуле", - зазначив Гудков.