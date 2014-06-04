Джемілєв розповів про бунт в оточенні Путіна через санкції

Санкції Заходу вже дають про себе знати, і вельми можливим є бунт в оточенні Володимира Путіна, який дозволить повернути Крим Україні, передає Українська правда.

Таку думку висловив лідер кримських татар Мустафа Джемілєв в інтерв'ю каналу "Белсат".

Він розповів, що на Заході його запевняють, що чекати звільнення Криму не доведеться дуже довго.

"Я говорив про те, що в 1979 році ви накладали санкції після окупації Афганістану, і нам довелося 10 років чекати, поки СРСР розпадеться. Мене запевнили, що зараз час більш динамічний. Десять років це не протриває", - розповів Джемілєв.Читайте такожДжемілєв закликав кримських татар відстоювати свої права

Він думає, що за президентства Путіна, Росія не відмовиться від окупації Криму.

"Той, хто санкціонував цю окупацію, він не відступить. Тому багато хто пов'язує надію на її кінець зі зміною влади в Кремлі", - сказав Джемілєв.

"Ми ж знаємо, що не все гаразд в оточенні Путіна. Уже ці санкції дають про себе знати. Швидше за все, бунт станеться всередині. Чим більше буде санкцій, тим швидше ця розв'язка настане", - додав він.Читайте такожКримські татари прийняли резолюцію з вимогою статусу національно-територіальної автономії

При цьому він заявив, що "якщо відверто, то ми побоюємося розпаду Росії".

"Тому що це, все-таки, ядерна країна. Що може відбутися в цій країні, це теж викликає побоювання", - сказав Джемілєв.