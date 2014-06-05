У Слов'янську терористи в паніці втекли зі свого штабу, розташованого в лікарні - ЗМІ
00:58, 05 червня 2014Політика
0 0
На Донбасі за останню добу в ході проведення АТО силовики ліквідували сотні бойовиків, ще півтисячи – поранені.
Територією активних дій стали Слов'янськ - прилегла Семенівка - Красний Лиман.
Читайте такожТерористи створюють бази у дитсадках, лікарнях та санаторіях - прес-офіцер АТО
Джерела ТСН в неспокійних містах Півночі Донеччини стверджують, що у загонах терористів, якщо не паніка - то розгардіяш.
За словами Селезньова, сьогодні вночі бойовики покинули місцеву лікарню - на її території вони зорганізували штаб, у підвалі - бомбосховище.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter