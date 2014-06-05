У Києві на Майдані розбирають сцену

Демонтаж розпочали о шостій вечора середи, а до ранку четверга планують закінчити.

Читайте такожУ міліції розповіли, чому на Майдані шукали вибухівку

Нову сцену, куплену за державні кошти, задіють під час інавгурації президента, хоча офіційних заходів на Майдані з цієї нагоди і не передбачено, а потім споруду залишать для святкових заходів у Києві, передає ТСН.

Крім того, на Майдані кажуть – "зелене світло" заміні сцени дав обраний мером міста Віталій Кличко, а сотники його підтримали.