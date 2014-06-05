Гвардійці на горі Карачун через брак води збирали дощову - ЗМІ

Гвардійці, які цілодобово несуть службу під Слов'янськом, на горі Карачун, нещодавно відзначилися оригінальним вирішенням проблеми з водою, - повідомляє Сегодня.

"Води тут немає, а щоб її привезти, надсилали броньовану колону - ми її завжди чекали як манни небесної", - розповів гвардієць Мирослав Гай.

За його словами, води вистачало тільки, щоб пити

"Про те, щоб помитися або форму випрати, взагалі мови бути не могло! Іноді доходило до того, що дощову воду доводилося збирати", - розповів боєць.

В один із особливо спекотних днів доведені до відчаю гвардійці зважилися пробурити свердловину просто на горі.

Читайте такожТерористи обстріляли військових на горі Карачун - один солдат загинув"Ідея була божевільною, але треба було вирішувати проблему! Обдзвонили безліч місцевих фірм, які займаються бурінням, але приїхати погодилася лише одна. Ці відчайдушні люди привезли на гору обладнання, і десь тиждень вони бурили свердловину під постійним мінометним обстрілом. І... дісталися до води!", - каже Мирослав.

Тепер, за словами гвардійця, вони зможуть вистояти на блокпосту за будь-яких обставин, а свердловину залишать для місцевих жителів.

"Тут є будиночок недалеко, звідти люди всі виїхали, але, я думаю, вони повернуться. Тепер і у них проблеми з водою не буде", - сказав Гай.