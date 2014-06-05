Дивіться засідання Верховної Ради у прямому ефірі

Сьогодні Верховна Рада розгляне законопроект щодо реабілітації незаконно засуджених осіб та проект постанови про основні напрями бюджетної політики на 2015 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, включити до порядку денного сьогодні планується законопроект про внесення змін до законів про боротьбу з тероризмом, а також проект постанови про невідкладні заходи щодо забезпечення розвитку банківської системи України.

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Також планується розглянути законопроект про визнання таким, що втратив чинність, Закону “Про всеукраїнський референдум”.

Крім того, планується розглянути законопроект про введення мораторію на примусову реалізацію житла.

Народні депутати сьогодні також мають розглянути питання звільнення суддів і призначення окремих позачергових місцевих виборів.

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Також ВР розгляне законопроект про внесення змін до Закону “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” щодо підстав перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, а також законопроект про внесення змін до Закону “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” (щодо місця перебування та права на освіту).