Святогорськ заповнили біженці зі Слов'янська

Ті жителі, які встигли виїхати з міста, тепер обживаються у Святогорську, розташованому за десять кілометрів від Слов'янська, повідомляє ТСН.

"Сподівалися, що все буде добре, але коли ситуація виходить з-під контролю… Ми живемо біля дитячої лікарні, і коли туди влучив снаряд, плюс чотири безсонні ночі – вибухи не давали спокою", - каже біженка Світлана.

Читайте такожДля біженців з Донбасу підготували понад 30 тисяч місць для розміщенняМістяни зі Слов'янська живуть усюди - в пансіонатах, отелях і на старих турбазах. Речей та харчів на всіх не вистачає, волонтери не встигають забезпечувати втікачів усім необхідним.

"Необхідно все – крупи, дитяче харчування, засоби меддопомоги, генератори", - розповів волонтер Павло.

Навіть у Святогорську, за десять кілометрів від Слов'янська, час від часу чути вибухи, а інколи сюди залітають поодинокі снаряди.