Єфремов вимагав закрити луганський аеропорт для української армії - журналіст

"Директор аеропорту Луганськ отримав злочинний наказ від Єфремова, але співробітники аеропорту не почали його виконувати і звернулися за допомогою до Нацгвардії", - написав він у своєму Facebook.

Читайте такожДонецька залізниця припиняє продаж квитків на десятки поїздів"Татаринов Василь Федорович гендиректор "Міжнародного аеропорту " Луганськ", наказував співробітникам вимкнути рубильник на підстанції, який відповідає за підсвітку посадкової смуги і за зв'язок літаків з диспетчером. Працівники аеропорту не виконали усне розпорядження свого шефа, після консультації з десантниками (які охороняють територію небесного причалу), зажадали у Татаринова принести їм наказ в письмовому вигляді. Після чого, Василь Федорович занервував, і з круглими очима почав бігати і кричати, що це наказ особисто Єфремова О.С. і якщо його не виконати, то вночі у нас може приземлитися військовий літак з українськими спецназівцями, які будуть вибивати з міста "ополченців". Зараз рубильник взяли під охорону українські снайпери і Нацгвардія. Аеропорт почали оточувати "ополченці", озброєні гранатометами, автоматами і пзрк. Готуються до штурму.", - розповів Всеволод Філімоненко.