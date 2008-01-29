Ющенко направив у заблоковану Раду два невідкладні законопроекти

Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив до парламенту два невідкладні законопроекти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Зокрема, В. ЮЩЕНКО направив до Верховної Ради України проекти Законів «Про внесення змін до деяких законів України (щодо державної підтримки сімей, які усиновили дитину із числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування)» та «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» (щодо розміру допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування)».

Глава держави визначає ці проекти законів як невідкладні для позачергового розгляду парламентом.

Представлятиме законопроекти під час їх розгляду на засіданні ВР міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО.