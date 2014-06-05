У Луганській області закрилися два пункти пропуску, тому що звідти пішли прикордонники

Про це повідомляє прес-служба Луганської регіональної торгово-промислової палати.

"Луганська регіональна торгово-промислова палата інформує суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності про те, що з сьогоднішнього дня закриті прикордонні пункти пропуску «Должанський» і «Червоний партизан» у зв'язку з фактичною відсутністю на них прикордонників, що унеможливлює роботу митних пунктів пропуску", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЗа ніч в Україну потрапило 15 вантажівок з терористами - ЛуценкоЗа даними прес-служби, в штатному режимі працюють прикордонні ПП «Ізварине», «Червона Талівка», а також всі пункти пропуску, розташовані в північній частині Луганської області.