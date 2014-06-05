Глава АП розповів про закриття українського кордону та нараду Турчинова

Виконуючий обов'язки президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов сьогодні проведе нараду щодо облаштування східного кордону України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки глави Адміністрації президента Сергій Пашинський повідомив на брифінгу.

За його словами, нарада має розпочатись в ці хвилини в кабінеті Турчинова у ВР.

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Відповідаючи на запитання щодо можливості закриття кордону між Україною та Росією, Пашинський погодився, що без цього заходу бойовики продовжуватимуть проникати на територію України.

Разом з тим, за його словами, потрібно розуміти те, що закриття кордону – це, фактично, перекриття ділянки кордону довжиною 780 км.

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“Хтось із журналістів правильно сказав, що нам доведеться міняти концепцію наших відносин з Російською Федерацією. Ми повинні розуміти, що якщо ми 22 роки розповідали собі, що кордон з РФ безпечний, то сьогодні ми повинні розуміти, що сьогодні це той кордон, через який нам перекидають в середину нашої держави зброю, бойовиків, найманців, які вбивають наших громадян”, - сказав Пашинський.

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Він зауважив, що саме зміні такої стратегії і буде присвячена сьогоднішня нарада у Турчинова.