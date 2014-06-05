«Велика сімка» заявила про підтримку зусиль України щодо врегулювання ситуації

«Активна явка виборців підкреслює рішучість українських громадян визначати майбутнє своєї країни. Ми вітаємо Петра Порошенка як обраного президента України і віддаємо йому належне за це досягнення всього українського народу", - йдеться в документі.

Лідери G7 дали високу оцінку готовності української влади продовжувати внутрішньо-національний діалог. Комюніке вітає "Меморандум миру і єдності", прийнятий Верховною Радою 20 травня. У ньому дається позитивний відгук про намір українського парламенту та уряду України продовжувати конституційні реформи для поглиблення демократії і дотримання прав мешканців усіх регіонів України.

У документі висловлюється готовність країн G7 продовжувати працювати з Україною задля підтримки її економічного розвитку, суверенітету і територіальної цілісності. «Ми вітаємо прагнення України проводити складні реформи, які матимуть вирішальне значення для підтримки економічної стабільності та відновлять зростання приватного сектору. Ми вітаємо рішення Міжнародного валютного фонду (МВФ) затвердити програму на 17 мільярдів доларів для України, яка відкриє дорогу двосторонній і багатосторонній допомозі та кредитам, включаючи близько $ 18 млрд. від партнерів G7. Ми вітаємо швидке виділення макроекономічної підтримки для України. Ми підтримуємо механізм координації міжнародних донорів для забезпечення ефективного надання економічної допомоги і вітаємо намір ЄС провести в Брюсселі нараду високого рівня координації», - йдеться в документі.

Особливо відзначені "зусилля з диверсифікації джерел газу", у тому числі шляхом організації реверсивного потоку з ЄС.

У комюніке, прийнятому на саміті G7, говориться: «В умовах неприпустимого втручання у суверенні справи України Російської Федерації ми стоїмо на боці українського уряду і народу. Ми закликаємо незаконні збройні формування до роззброєння. Ми закликаємо українську владу дотримуватися зваженого підходу при здійсненні операцій з відновлення закону і порядку».

Читайте також«Велика сімка» допоможе Україні знизити залежність від російсьго газу - заява

«Велика сімка» заявила про підтримку «істотного внеску Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) для деескалації кризи за допомогою спеціальної місії зі спостереження та інших документів ОБСЄ».

«Ми єдині у засудженні Російської Федерації за постійне порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Незаконна анексія Криму Росією і дії з дестабілізації Східної України є неприйнятними і повинні бути зупинені. Ці дії порушують основоположні принципи міжнародного права і є проблемою для всіх країн. Ми настійно закликаємо Російську Федерацію визнати результати виборів, завершити виведення своїх збройних сил на кордоні з Україною, зупинити приплив зброї і бойовиків через кордон і застосувати свій вплив на озброєних сепаратистів, щоб вони склали зброю і відмовилися від насильства. Ми закликаємо Росію виконати зобов'язання, взяті в Женеві, і співпрацювати з Україною у реалізації її плану щодо сприяння миру, єдності та реформ», - йдеться в комюніке.

Лідери країн «Великої сімки» підтвердили «рішення країн G7 ввести санкції проти осіб та організацій, які активно підтримують або вживають дії з порушення суверенітету і територіальної цілісності України, погрожуючи миру, безпеці і стабільності в Україні».

Країни G7, підкреслюється в комюніке, «впроваджують сувору політику невизнання положення з Кримом і Севастополем, згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 68/262». «Велика сімка» заявила про готовність «активізувати цілеспрямовані санкції та здійснити значні додаткові обмежувальні заходи, які призведуть до подальших втрат Росії».

У документі також висловлюється сподівання на успішне завершення переговорів щодо газу між Росією і Україною за сприяння Євросоюзу.