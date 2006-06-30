Росія призначила ціну за голови вбивць дипломатів

Росія заплатить 10 мільйонів доларів за інформацію про вбивць російських дипломатів в Іраку, повідомляє агентство РИА Новости.

Про це заявив голова Національного антитерористичного комітету (НАК) і директор ФСБ РФ Микола Патрушев після засідання Ради безпеки РФ.

Патрушев підкреслив, що НАК координуватиме роботу всіх спецслужб по виконанню доручення президента.

Нагадаємо, що 28 червня Володимир Путін на зустрічі з принцом Саудівської Аравії наказав спецслужбам знайти і знищити вбивць російських дипломатів.

Після цього Микола Патрушев заявив, що спецслужби зроблять все, щоб терористи, що вбили росіян в Іраку, отримали справедливе покарання.

Нагадаємо, що 26 червня російський МЗС виступив з офіційною заявою, в якій підтвердив інформацію про загибель чьотирьох співробітників диппредставництва РФ в Іраку.

Росіяни Федір Зайцев, Рінат Агліуллін, Анатолій Смірнов і Олег Федосєєв були захоплені бойовиками третього червня. Пізніше члени іракського терористичного угрупування близького до "Аль-каїди" розповсюдили відеозапис вбивства дипломатів.