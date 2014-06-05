В АП розповіли про проведену роботу з модернізації української армії

Нинішній українській владі вдалося відновити бойовий дух в армії та інших силових відомствах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Пашинський заявив під час сьогоднішнього брифінгу в Києві, розповідаючи про те, що вдалося зробити Адміністрації президента за 100 днів перебування нової команди на посадах.

Він зазначив, що Адміністрація Президента практично була не Адміністрацією Президента, а штабом верховного головнокомандувача армії.

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За словами Пашинського, у квітні, на початку подій у Слов'янську українська сторона могла виставити проти терористів лише 400 осіб. Зараз владі вдалося не тільки відновити бойовий дух в армії та інших силових відомствах, але й створити такий ефективний підрозділ як Національна гвардія.

"За цей період ми з нуля створили Нацгвардію, і кращий індикатор нашої ефективності - це російське телебачення, яке вимагає розпуску Нацгвардії, а це свідчить, що вона ефективна", - сказав він.

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Пашинський додав, що українські військові з кожним днем діють все ефективніше, і сьогодні співвідношення втрат українських військових і терористів йде один до трьох, і це враховуючи трагічні події під Волновахою і збитий український вертоліт.

Він зауважив, що сьогодні робота з модернізації української армії продовжується, зокрема, на підприємствах ВПК розміщуються нові замовлення на військову техніку, модернізацію військової авіації.

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"Я впевнений, що нам є що передати новому президенту", - сказав він, висловивши переконання, що новий президент успішно завершить роботу з модернізації Збройних сил.

Зі свого боку він пообіцяв допомогу нинішньої команди новообраному президенту.