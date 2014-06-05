Подружжя з 9 дітьми із Краматорська попросили притулку в Польщі

Вчора через пункт пропуску «Шегині», що на Львівщині, за кордон виїхала багатодітна сім'я з міста Краматорська Донецької області – подружжя та дев'ятеро дітей.

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

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З березня цього року на ділянці Мостиського прикордонного загону зафіксовано перетин кордону більше 200 громадян, які висловлювали бажання просити статус біженців у Польщі. Всього ж з 20 березня Польща прийняла 266 осіб, з яких 260 громадяни України, 1 громадян Єгипту та 5 росіян.

"Якщо з початку подій в Україні виїжджали в сусідню державу переважно біженці з Криму, то нині, із зростанням напруги в східних областях, до Польщі їдуть і жителі Луганщини та Донеччини", - зазначається у повідомленні.