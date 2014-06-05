МЗС України вимагає від влади РФ негайно звільнити режисера Сенцова

к зазначається в переданому УНІАН коментарі Департаменту інформаційної політики МЗС України, в Україні обурені інформацією, озвученою адвокатом затриманого на початку травня в Автономній Республіці Крим Сенцова, про застосовані щодо громадянина України катування та нелюдське поводження. «Поряд з незаконним затриманням Олега Сенцова на території України спецслужбами РФ та його наступним етапуванням до Москви, такі методи «вибивання свідчень» з боку російських каральних органів є кричущим порушенням усіх міжнародних угод і принципів, брутальною наругою над фундаментальними правами та свободами людини», - наголошується в коментарі.

У МЗС вважають, що сфабриковані проти громадян України абсурдні і безглузді звинувачення є черговим свідченням розгорнутої в Росії антиукраїнської істерії, яка на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим «матеріалізується» у жорсткі репресії проти всіх, хто не бажає миритися з російською агресією.

«Закликаємо міжнародне співтовариство, міжнародні неурядові організації у сфері прав людини, громадськість Росії дати оцінку кричущим фактам застосуванням російськими каральними органами тортур, продовжити цілеспрямований тиск на Кремль з метою звільнення ним усіх політичних в’язнів, в тому числі громадян України»,- зазначається в коментарі.

Читайте такожФСБ стверджує, що в Криму затримано диверсантів з "Правого сектора", серед яких і режисер Сенцов

Як повідомляв УНІАН, 11 травня співробітники ФСБ Росії затримали у Сімферополі українського режисера, активіста Майдану Сенцова. Його звинувачували в підготовці терактів.

У ФСБ РФ заявили, що в анексованому Криму затримано членів "диверсійно-терористичної групи" "Правого сектора", і "основною метою злочинної діяльності групи було здійснення диверсійно-терористичних актів у містах Сімферополь, Ялта і Севастополь, а в подальшому знищення низки об'єктів життєдіяльності, залізничних мостів, ліній електропередач".

Слідчим управлінням ФСБ розслідується кримінальна справа стосовно Сенцова, Афанасьєва, Чирнія, Кольченка за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 (терористичний акт), ч. 2 ст. 205.4 («організація терористичного угруповання і участь у ньому»), ч. 3 ст. 222 («незаконний оборот зброї») КК РФ. Зазначається, що вони здійснили у складі терористичного угруповання приготування до здійснення терористичного акту - вибухів вночі 9 травня саморобних вибухових пристроїв біля «меморіалу Вічного вогню» і пам'ятника Леніну в Сімферополі, а також підпалів офісів громадської організації «Русская община Крыму» і представництва партії «Единая Россия» у Сімферополі 14 і 18 квітня відповідно.

У «Правому секторі» спростовують заяву ФСБ про підготовку терактів у Криму і про зв'язок з організацією режисера Сенцова.