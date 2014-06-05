Інавгурацію Петра Порошенка будуть транслювати на шести мовах

Присягу глави держави Петро Порошенко буде зачитувати на урочистому засіданні Верховної Ради. Пряму телетрансляцію будуть вести «Перший національний», «Рада» та інші канали, передає ТСН.uа.

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Наживо побачити президента можна буде на Софіївській площі в Києві в цей же день в 11.10. Саме там відбудеться церемонія представлення командувачів видами збройних сил та урочисте підняття прапора, повідомляє прес-служба президента. Цей захід можна буде побачити на «Першому національному». Прес-служба глави держави повідомляє, що телетрансляцію також будуть вести через супутник на 6 мовах - українською, англійською, німецькою, іспанською, французькою і російською.