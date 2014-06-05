Переселенці з Донбасу отримають особливий статус - Соболєв

Про це політик сказав у кулуарах парламенту журналісту "Сегодня".

«Готується законопроект, який не вимагає навіть двох читань. Там є всі норми, які були в законопроекті про тимчасово окуповані території - вони регулюють порядок тимчасових переселенців. Сьогодні у мене буде зустріч з представником ООН з питань біженців і ми подивимося, щоб практика ООН була застосована до тимчасових переселенців зі східних територій України», - сказав Соболєв.

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Він підкреслив, що питання надання статусу біженців не розглядається, а йдеться лише про надання мирному населенню Донбасу статусу тимчасових переселенців.

«Статус біженця не надавали навіть тим, хто виїжджав з АР Крим. Адже біженець - це особа з іншої країни. В даному випадку ми говоримо про тимчасово вимушене переміщення - такий статус переселенцям надається ООН як особливий статус. Ми це врегулюємо згідно з нормами ООН», - зазначив Соболєв.

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Законопроект про тимчасових переселенців з Донбасу планується внести на голосування Верховної Ради України на наступному пленарному тижні.

«Буде уточнено порядок розселення, порядок надання матеріальної допомоги та порядок використання органами місцевого самоврядування тих приміщень, які можуть бути їм надані. Сьогодні це робиться місцевими адміністраціями Запорізької, Дніпропетровської, інших областей. Закон дозволить їх розселення на законних підставах. Адже виділення коштів з місцевих бюджетів може відбуватися тільки в рамках обов'язкових статей витрат. Думаю, що цей законопроект буде погоджено вже протягом найближчих днів», - сказав він.

Раніше «Батьківщина» пропонувала надати переселенцям з Донбасу статус біженця.