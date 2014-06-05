Уряд схвалив припинення руху через деякі пункти пропуску на кордоні з РФ

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, із міркувань громадської безпеки та з метою запобігання виникненню загрози життю або здоров’ю населення внаслідок небезпечних подій, які відбуваються на окремих територіях, Кабінет Міністрів прийняв пропозицію Державної прикордонної служби щодо припинення відповідно до частини першої статті 10 Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про пункти пропуску через державний кордон між Україною та РФ та статті 7 Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про порядок перетинання українсько-російського державного кордону жителями прикордонних регіонів України та РФ, руху через ряд пунктів пропуску.Читайте такожНа Луганщині тимчасово закрили 3 пункти пропуску на кордоні з Росією

У Луганській області - Должанський, Червонопартизанськ, Червона Могила, Новоборовці, Краснодарський (пункт пропуску на суміжній території – Донецьк), Краснодарський (пункт пропуску на суміжній території - Нижній Швирьов), Сєвєрний та у Донецькій області – Маринівка.Читайте такожГлава АП розповів про закриття українського кордону та нараду Турчинова

Уряд доручив Міністерству закордонних справ проінформувати російську сторону про прийняте рішення.