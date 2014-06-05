Над міськуправлінням МВС і міськрадою у Красному Лимані піднято прапор України - Аваков

Про це написав міністр МВС Арсен Аваков у соцмережі Facebook.

"У спецпідрозділ МВС «Артемівськ» входять тільки жителі Донецької області, спецпідрозділ приступив до патрулювання та несення служби у місті разом зі зведеним загоном міліції та місцевими офіцерами, вірними присязі України. Головою районної адміністрації, по суті, післявоєнним перехідним керівником району призначений уродженець цих місць, підполковник Костянтин Матейченко", - написав Аваков в соцмережі.Читайте такожПашинський: північна частина Луганської області зачищена від терористів

Він підкреслив, що найближчим часом у місті буде відновлено функціонування всіх соціальних служб і організацій.

"Можна буде знову безперешкодно отримувати пенсії та інші виплати з держбюджету", - підкреслив міністр.