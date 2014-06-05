На Донеччині між Харцизьком та Іловайськом терористи встановили блокпост і пригнали БТР
21:20, 05 червня 2014Політика
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У Донецькій області між містами Харцизьком та Іловайськом на посту ДАІ терористи встановили свій блокпост і пригнали БТР.
Террорист / REUTERS
Про це кореспонденту УНІАН повідомили очевидці - жителі Харцизька.
«Сьогодні на посту ДАІ терористи пригнали БТР, встановили блокпост, нікого не пускають в Іловайськ і не випускають з Харцизька, заблокували місто. Цей пост ДАІ знаходиться між Харцизьком та Іловайськом. І автомобілі не пропускають», - повідомили очевидці.Читайте такожУ Харцизьку озброєні бойовики захопили військкомат - очевидці
На думку жителів, «терористи, напевно, чекають на підкріплення з Ростова».
«Від Ростова до Іловайська 100 км залізницею, Іловайськ - це якраз прикордонний вузол. Можливо, що вони чекають підкріплення, може щось ще», - запевняють мешканці Харцизька.
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