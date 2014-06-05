На Донеччині між Харцизьком та Іловайськом терористи встановили блокпост і пригнали БТР

Про це кореспонденту УНІАН повідомили очевидці - жителі Харцизька.

«Сьогодні на посту ДАІ терористи пригнали БТР, встановили блокпост, нікого не пускають в Іловайськ і не випускають з Харцизька, заблокували місто. Цей пост ДАІ знаходиться між Харцизьком та Іловайськом. І автомобілі не пропускають», - повідомили очевидці.Читайте такожУ Харцизьку озброєні бойовики захопили військкомат - очевидці

На думку жителів, «терористи, напевно, чекають на підкріплення з Ростова».

«Від Ростова до Іловайська 100 км залізницею, Іловайськ - це якраз прикордонний вузол. Можливо, що вони чекають підкріплення, може щось ще», - запевняють мешканці Харцизька.