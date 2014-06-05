У столичному госпіталі знаходиться 60 поранених в ході АТО

Про це сьогодні, 5 червня, повідомив директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України полковник медичної служби Віталій Андронатій.

За його словами, сьогодні у столичному госпіталі знаходиться 60 поранених.

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– З них 50 – військовослужбовці Збройних Сил України, 10 – представники інших військових формувань, – зазначив полковник медичної служби Віталій Андронатій.

Як зауважив директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України, у Збройних Силах України існує чітка, дієва система медичного забезпечення. Так, перша медична допомога надається пораненому вже на полі бою, безпосередньо на місці отримання військовим поранення. Адже там є санітарний інструктор з необхідними медичними засобами. Після цього кваліфікована невідкладна медична допомога надається військовослужбовцям, які її потребують, у військово-медичних установах.

Говорячи про поранення, які отримують військовослужбовці під час проведення АТО, полковник медичної служби Віталій Андронатій підкреслив, що в першу чергу йдеться про поранення кінцівок.

– Як правило, вони менш захищені, тому приблизно 70 % поранених – це травматологічні хворі, – зазначив він.

Офіцер поінформував, що найближчим до місця проведення антитерористичної операції є Військово-медичний клінічний центр Північного регіону у Харкові, куди доставляють поранених. “Найважчих” за допомогою реанімаційно-операційного літака Повітряних Сил ЗС України Ан-26 “Віта” доставляють до лікувальних установ Міністерства оборони України у Києві та Вінниці.

– Для евакуації поранених часто доводиться використовувати гелікоптери, коли всі можливі напрямки заблоковані, і звичайними санітарними машинами доставити пораненого у найближчий лікувальний заклад швидко неможливо, – зазначив полковник медичної служби Віталій Андронатій.

Директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України повідомив, що у Харкові з усіма пораненими одразу починають працювали медичні працівники для відновлення життєвих функцій. Далі, згідно з патологією, їх одразу можуть направляти до спеціалізованих цивільних лікувальних центрів.

– Частину військовослужбовців ми відправляли в Одесу – це ті поранені, які мають патології очей. Там потужна клініка офтальмології очей, поруч знаходиться інститут імені В.П.Філатова, який бере участь у консультуванні та наданні допомоги. Частину поранених – 13 осіб – направили до військового госпіталю у Львові, – додав полковник медичної служби Віталій Андронатій.

Директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України навів приклад, коли під час навчань на Херсонщині внаслідок пожежі загорілася САУ, і один з військовослужбовців отримав 85 % опіків тіла. Постраждалого гелікоптером доправили до Генічеська, де на нього вже чекав реанімаційно-операційний літак Повітряних Сил ЗС України Ан-26 “Віта”. За три години військовослужбовця було доставлено до опікового центру. Завдяки оперативності вдалося врятувати життя військовослужбовцю.

– Цей хворий живий. Я вчора до нього навідувався, у нього з’явився шанс, що він виживе, хоча має 85% опіків. Це велика перемога нашої медицини, – підкреслив полковник медичної служби Віталій Андронатій.