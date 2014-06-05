Силовики контролюють більше 20 районів на Донбасі (мапа)

Від бандитів очищують шляхи, селища, точаться бої за містечка та міста.

Наразі карта АТО виглядає наступним чином: Цілком зачищене від бойовиків місто Красний Лиман на Донеччині. Кілька днів там тривали бої, а вже сьогодні, указом Турчинова, навіть призначено нового голову райадміністрації - офіцера Костянтина Матейченка, повідомляє ТСН.

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Далі - село Семенівка заблоковане нашими солдатами. Саме там розташований склад із боєприпасами, який донедавна контролювали терористи.

Неподалік, у самому Слов'янську, як і раніше, гаряче. Терористи ізольовані, їх знищують.

Далі - Південь Донеччини. Є інформація, що в бік Амвросіївки рухаються колони з терористами. Бій за місто триває. Так само гаряче зараз на Луганщині, а саме у Рубіжному, Сєверодонецьку та Лисичанську.

Загалом, під контролем держави зараз понад два десятки районів Донеччини й Луганщини, під контролем терористів поки що десять.