Екс-регіоналка Повалій заспіває на святкуванні днів Росії в Криму

У концерті, з якого стартує вокальний конкурс "П'ять зірок", візьмуть участь російські співаки, а з українських мають бути Ані Лорак та Таїсія Повалій, передає ТСН.

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Продюсер та чоловік співачки-депутатки Ігор Ліхута підтвердив участь Повалій на проведенні днів Росії.

Той факт, що Крим окуповано російськими військами, а на Сході України триває справжня війна за підтримки російських диверсантів, представників шоу-бізнесу не турбує.

"Ми не воюємо, у нас немає слова "війна", у нас є певні проблеми, на певній території. Ми артисти, нас запрошують на фестиваль. У нас в країні, нажаль, нічого не проходить. Ми вирішили прийняти запрошення. Таїсія - артистка, вона має співати для людей", - прокоментував таке рішення продюсер та чоловік Повалій Ігор Ліхута.