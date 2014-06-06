Експерт: Потрібні термінові реформи в армії, адже війна - надто приваблива годівниця

Про це заявив військовий експерт, екс-військовий аташе Грузії в США Арчіл Цинцадзе, який є одним з ідеологів військової реформи в Грузії, в розмові з координатором групи Інформаційний Спротив Дмитром Тимчуком.

Тимчук написав про це у Facebook.

Читайте такожПоблизу зони АТО захищений бронежилетом лише кожен сотий солдат"Він (Цинцадзе - ред.) сказав золоті слова: якщо ви зараз не почнете терміново реформувати і вичищати армію і весь сектор безпеки, то нестабільність в Україні затягнеться на довгі роки. Війна - надто приваблива годівниця, щоб від неї могли відмовитися військові чиновники", - пише координатор ІС.

"Тільки нова армія-МВС-спецслужби здатні перемогти. В нинішньому форматі вони чудово призначені для дерибану бюджету, але не ефективних дій", - заявив він.