Ляшко прогнав російських журналістів з будівлі ВР

"Зараз вигнав з Верховної Ради агентів російської ФСБ, які працюють в Україні під прикриттям журналістами телеканалу "Росія". Через агітаційно-підривну діяльність цих "журналістів" в Україні ллється кров, тому гнати в шию цих пособників окупантів", - написав на своїй сторінці у Facebook нардеп.

Спершу депутат вимагав від російських журналістів їхні документи. Після їхнього отримання Ляшко повернув редакційне посвідчення кореспондента власнику, а акредитаційну картку у Верховну Раду забрав, заявивши: "Ви позбавлені акредитації".

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Ляшко звинуватив журналіста та оператора ВГТРК у тому, що вони російські шпигуни. Представники російських ЗМІ почали сперечатися. В результаті Ляшко під крики "Ганьба" інших присутніх в приміщенні виштовхав журналістів на вулицю.